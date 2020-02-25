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Okullar arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019-2020 faaliyet programında yer alan Okullar Arası Minik Küçük-Yıldız Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

25.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:56
Okullar arası Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü 2019-2020 faaliyet programında yer alan Okullar Arası Minik Küçük-Yıldız Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


17 Şubat 2020 tarihinde İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 191 sporcu katıldı.


Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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