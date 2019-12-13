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Okullar arası Judo İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız ve Gençler Judo İl Birinciliği tamamlandı.

13.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:10
Okullar arası Judo İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız ve Gençler Judo İl Birinciliği tamamlandı.


09 2019 tarihinde Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.


Yıldız ve genç sporcuların il birinciliği için mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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