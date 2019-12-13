Okullar arası Judo İl Birinciliği Tamamlandı

13.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:10

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Yıldız ve Gençler Judo İl Birinciliği tamamlandı.



09 Aralık 2019 tarihinde Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti.



Yıldız ve genç sporcuların il birinciliği için mücadele ettiği müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA