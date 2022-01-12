Okullar arası Hentbol Turnuvasında il şampiyonu oldular

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar arası yıldız erkekler Hentbol Turnuvası il şampiyonası son oynanan maçlarla sona ererken İl Şampiyonu Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulu oldu.

Turnuva sonunda 1. Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulu, 2. Bozüyük Arif Nihat Asya Ortaokulu, 3. Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu ve 4. Bilecik Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu oldu.

Kupa törenine Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Sağlık Müdürü Büşra Özmen ve İlçe Vakıf Müdürü Hayri Özcan katıldı. Kaymakam Adem Öztürk, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verirken okulların öğrenci ve idarecilerini tebrik etti. İl Şampiyonu olan Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulu'na da bölge finallerinde başarılar diledi. - BİLECİK