Okullar arası güreş müsabakası
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Okullar arası güreş müsabakası

Kırklareli'nde okullararası spor müsabakalarında Semih Gün, şampiyon oldu.

15.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:54
Okullar arası güreş müsabakası

'nde okullararası spor müsabakalarında Semih Gün, şampiyon oldu.

Gençlik ve Müdürlüğü ile işbirliğinde gerçekleştirilen müsabakalar kapsamında güreş 55 kiloda Belediye Spor Kulübü güreşçisi Semih Gün, şampiyon oldu.

Kırklareli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle, Gün'e madalyası verildi.

Antrenör Ferhat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gün'ün üstün bir performans göstererek, Kütahya'da yapılacak grup müsabakalarına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Gün'ün başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Demir, Kütahya'dan da başarı ile döneceğine inandıklarını belirtti.

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Demir, tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: AA
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