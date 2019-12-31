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Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

31.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04
Okullar arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Gençler A-B Kickboks İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


10 - 11 Aralık 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara genç kız ve genç erkeklerde toplamda 73 sporcu katıldı.


Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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