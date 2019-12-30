Haberler » Spor » Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı - Spor

Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

30.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:19
Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


18 - 26 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında gerçekleşen müsabakalarda genç kızlar okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.


Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda; 1. Kayseri Spor Lisesi, 2. Özel Kayseri Yıldız , 3. Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 4. Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler