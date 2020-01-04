Okullar arası genç futbol il birinciliği müsabakaları sona erdi

04.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:57

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlediği okullar arası gençler futbol il birinciliği müsabakaları oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.



2019-2020 yılı okul sporları faaliyet programı çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası gençler futbol il birinciliği müsabakaları 11 okul takımının birincilik mücadelesine sahne oldu. Yunuskent Futbol Sahasında bir hafta boyunca devam eden müsabakaların son gününde erkekler ve kızlar kategorilerinde oynanan final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden Larende Anadolu Lisesi her iki kategoride de şampiyon olarak düzenlenecek grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazanan takım oldu. Müsabakalarda oluşan genel sıralamada ise, erkekler kategorisinde Larende Anadolu Lisesi birinci, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi ikinci, Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü, Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü olurken kızlar kategorisinde ise Larende Anadolu Lisesi birinci, Bifa Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA