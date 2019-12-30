Okullar arası Genç B Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı

30.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:19

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Genç B Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



10 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara genç kızlar kategorisinde 3 takımdan 36 sporcu, genç erkeklerde ise 11 takımdan 150 sporcu katıldı.



Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda



Kızlarda; 1. Özel İstem Koleji Anadolu Lisesi, 2. Sema Yazar Anadolu Lisesi ve 3.Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,



Erkeklerde; 1. Özel Erciyes Anadolu Lisesi(A), 2. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi(A) ve 3. Özel Tekden Fen Lisesi(A) oldu.



Müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA