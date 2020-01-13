Okullar arası Genç A Güreş Grup müsabakaları tamamlandı

13.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:36

Kayseri'nin ev sahipliğinde düzenlenen Okullar Arası Genç (A) Greko-Romen, Serbest Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.



10 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara Greko-Romen'de 14 İlden 124 sporcu, Serbest'te ise 12 ilden 110 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen Grup müsabakalarına Kayserili sporcular damgasını vurdu. Sporcularımız Greko-Romen stilde 6 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz, Serbest Stilde ise 1 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi.



Grup birinciliği müsabakaları sonucunda dereceye giren sporcular 13 - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak olan Genç (A) Greko-Romen, Serbest Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA