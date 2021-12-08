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Okullar arası Bocce müsabakası tamamlandı

Okullar arası Bocce müsabakası tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Okullar Arası Bocce Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Okullar Arası Bocce Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

06-07 Aralık 2021 tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Ortaokulu birinci, Ekinciler Ortaokulu ikinci, Abdulhamit Han İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Osman Düşüngel Ortaokulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve Beden Eğitimi Öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Okullar arası Bocce müsabakası tamamlandı

Okullar arası Bocce müsabakası tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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