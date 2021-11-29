Okullar arası Bocce müsabakaları tamamlandı

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Okullar Arası Bocce İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

25-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalarda 10 okuldan 48 sporcu mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Salih Avgınpaşa Ortaokulu birinci, Ergenekon Ortaokulu ikinci, Osman Düşüngel Ortaokulu üçüncü, Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takım ve sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ