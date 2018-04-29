Okullar Arası Bilgi ve Genel Kültür Yarışması

Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullar arası bilgi yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen okullar arası bilgi Necmiye Sami Yangın Spor Salonu'nda yapıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yarışma sonunda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Belediye olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olduklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. Okullarımızda oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretmenin yanı sıra öğrencilerin bilgi ve kültürünü artıracak yarışmalara da destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız. Öğrencilerimizin göstermiş olduğunu üstün başarılardan ötürü onları tebrik ediyor, evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum."