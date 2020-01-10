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Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler Müsabakaları yapıldı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler (B) kategorisi müsabakaları tamamlandı.

10.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:31
Okullar Arası Basketbol Genç Erkekler Müsabakaları yapıldı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okullar Arası Erkekler (B) kategorisi müsabakaları tamamlandı.


Efeler Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilen ve çekişmeli geçen final maçında Söke Açı Koleji, Fen Lisesi karşısında 76-43'lük skorla galip gelerek birinciliği elde ederken, Fen Lisesi ikinci oldu.


Dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını Spor Şube Müdürü Serdar Küçük takdim ederken, dereceye giren takımları tebrik ederek grup müsabakalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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