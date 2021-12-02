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Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Atletizm Kros İl Birinciliği, Esentepe Koşu Parkurunda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2021-2022 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Atletizm Kros İl Birinciliği, Esentepe Koşu Parkurunda yapıldı.

Yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı geçerken, sporcular birincilik için ter döktü. Kategorilerine göre 3000 veya 5000 metre koşan sporculardan dereceye giren takım ve sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları Şube Müdürleri Ahmet Metin ve Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

Okullar arası atletizm müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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