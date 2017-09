Okullar Açılıyor Spor Günleri Başlıyor

Şehitkamil Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde düzenleyeceği "Şehitkamil'de Spor Günleri" etkinlikleriyle binlerce vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor.



Şehitkamil Belediyesi, sağlık ve eğlence dolu bir etkinliğe daha hayata geçirecek. Her hafta iki farklı mahallede düzenlenecek olan "Şehitkamil'de Spor Günleri" etkinliğinde sağlıklı yaşam yürüyüşleri, geleneksel çocuk oyunları, ip atlama ve halat çekme yarışları, mini kaleye penaltı atma yarışmaları, mini basketbol ve sportif beceri koordinasyon parkurları yer alacak. 15 Eylül 2017 Cuma günü Fıstıklık Mahallesi Fıstıklık Parkında start alacak etkinliklerin 1. haftası 20 Eylül 2017 Çarşamba günü Batıkent Mahallesi Anneler Parkında ve 22 Eylül Cuma günü Güvenevler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkında yapılacak etkinlik uygulamalarıyla tamamlanacak. Etkinlikler ilerleyen haftalarda diğer mahallelerde de devam edecek.



"Öğrencilerimizin sağlığını ve sosyal gelişimlerini önemsiyoruz"



Yaz tatili boyunca öğrencilerin zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri ve sağlıklı bir birey olarak hayatlarını sürdürmeleri için kültürel, sosyal ve sportif organizasyonlar düzenlendiklerini ve bu etkinliklerde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, önümüzdeki hafta ilk ders zilinin çalacağı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında benzeri uygulamaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. Başkan Fadıloğlu, organize edecekleri Şehitkamil'de Spor Günleri etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz kampları çerçevesinde düzenlediğimiz etkinliklerle 5-18 yaş aralığında yaklaşık 14 bin öğrencimizi tesislerimizde misafir ettik. Öğrencilerimizin sağlıklı ve sosyal bir birey olarak gelişimine büyük önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz tüm sportif projelerde katılımcı öğrencilerimize çok yönlü eğitim veriyoruz. Fiziksel egzersizlerin yanında, adabı muaşeret kuralları eğitimi, sağlıklı ve düzenli beslenme ilkleri eğitimi, milli ve manevi değerler eğitimleri sportif organizasyonlarında olmazsa olmazlarımız arasında. Tüm vatandaşlarımız için başlattığımız spor salonlarının dışına çıkartarak, okul bahçelerine, alış veriş merkezlerine taşıdığımız sportif faaliyetler mevsim şartlarının el verdiği ölçüde mahallelerimizde yer alan parklarımızda devam edecek. Spor birimimizde görev yapan eğitmen arkadaşlarımız her hafta 2 farklı mahallemizde vatandaşlarımızla buluşacak ve birbirinden renkli etkinliklerle sporu sevdirmeye devam edecekler. Ne kadar çok vatandaşımızı sporla tanıştırabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Gerçekleştirilecek olan etkinlikler yoğun eğitim-öğretim maratonunda çocuklarımıza ve gençlerimize moralde aşılayacak. Şimdiden yapılacak olan tüm sportif faaliyetlerde katılımcılara başarılar ve iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.



Sportif organizasyonları, spor okulları ve şenlikleriyle ilçede adeta bir spor seferberliği ilan eden Şehitkamil Belediyesi 7'den 70'e herkesin spor yapması için çalışmalarını tempolu bir şekilde sürdürecek. Spor Merkezlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, geçmiş yıllarda paydaş kurumlarla iş birliği içinde yürüttüğü projeleri yeni eğitim- öğretim yılında da devam ettirecek. - GAZİANTEP