Okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Fahrettin Koca okullar açılacak mı?
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Okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Fahrettin Koca okullar açılacak mı?

22.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:06
Okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Fahrettin Koca okullar açılacak mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında online olarak verilen eğitim sonrası ilkokullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak 2021! 1 Mart'ta okullar açılacak mı? Liseler ne zaman açılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği okulların açılış tarihi belli oldu mu? Okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Fahrettin Koca okullar açılacak mı?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sevgili Gençler,

Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüz yüze eğitime çoktan başladı.

1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmeniz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin %40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten.

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