Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?
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Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

21.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:22
Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? sorusu hakkında açıklama geldi. Milli eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim ile ilgili duyuruda bulundu.

Korona virüs tedbirleri içinde yer alan eğitim ve öğretimin online yapılması ve yüz yüze yapılmasına ara verilmesinin ardından ara tatilin ardından yüz yüze eğitimin başlama ihtimalinin olması söz konusu. Peki veliler ve öğrencilerin okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı detaylar!

OKULLAR AÇILIYOR MU?

2021 - 2022 eğitim ve öğretim hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca yeni kararlar alındı. Eğitim ve öğretimde yüz yüze yapılmasına geçilmesine ara tatilin ardından yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mezunlar eğitim sebebiyle açılan isteğe bağlı açılan yetiştirme kurslarında,8. sınıf ve 12.sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitime ara tatilin ardından başlayacağını duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılı, 22 Ocak ara tatilin ardından yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitim alacak olan öğrenciler ise, 8. sınıf, 12. sınıf ve mezunların eğitimi için açılan kurslar 22 Ocak itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' açıklamasında bulundu.

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