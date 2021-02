Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021?

Geçtiğimiz hafta okullar ara tatile girdi. Tatile devam eden öğrenciler yeni dönemin ne zaman başlayacağını araştırdı ve Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021 gibi konuları merak ettiler. Peki, Şubat 2021 okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Köy okulları 15 Şubat tarihinde açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

1 Mart tarihinde ilkokullarının tüm sınıf düzeyinde okullar açılacak. İlkokul öğrencileri haftanın 2 günü okula devam edecekler.1 Mart tarihinden itibaren 8.ve 12.sınıflarda ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI

"KISA VADEDE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Daha önce 15 Şubat'tan itibaren son koronavirüs verilerine, ebeveynlerin ve çocukların durumuna göre okulların mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir düşüncelerinin olduğunu söyleyen Selçuk, bugün "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Ancak salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.

"ŞARTLAR, ÇOCUKLARIMIZIN OKULLARA DÖNMESİNE EL VERMEDİ"

Zor bir dönemi başarıyla geride bıraktıklarını aktaran Selçuk, "İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartların devam etmesi gönlümüzden geçenlerin hayat bulmasına eğitimin yuvasına, çocuklarımızın ve meslektaşlarımızın ait olduğu yere, okullara dönmesine el vermedi" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR, OLAĞANÜSTÜ ÇÖZÜMLERİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR"

Yarı yıla kadar emeklerini ekranların başından verdiklerini belirten Selçuk, "Bu anlamda çok büyük bir yol katettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi siz biliyorsunuz. Olağanüstü şartlar, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor. Sizler bu süreçte karşılaştığınız zorlukları aşmakta eksiklerinizi tamamlamakta mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte her şeyin ötesinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük bir çaba sarf ettiniz" sözlerine yer verdi.

"YOL HARİTAMIZI PAYLAŞACAĞIZ"

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

"DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK"

EBA'nın, hem canlı sınıf uygulamasıyla hem de sunduğu içerikle bir çeşit okul olarak artık öğretmenlerin hayatında önemli bir yerde durduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şunları söyledi: "Sizlerin bu okulu aktif kullanmanız, oradaki sınıflardan öğrencilerinize düzenli olarak seslenmeniz; günde yaklaşık 3 milyon canlı dersin yapıldığı EBA'yı dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi haline getirdi. Milyonlarca çocuğumuza bu kanaldan ulaştınız. Bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk. Ancak hedefimiz, canlı dersleri hem nitelik hem de nicelik bakımından artırmak. Biz bu süreçte alt yapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde yararlanması için şimdiye kadar 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. Kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti sağladık. Çalışmalarımız, gerekli cihaz ve internete ulaşımı olmayan çocuğumuz kalmayana kadar devam edecek. Ayrıca TRT EBA TV kanallarında 10 ayda, 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklarımıza üç televizyon kanalından ulaştık. EBA TV öğretmenlerime gece gündüz gösterdikleri bu fedakarlıktan ötürü hassaten teşekkür ediyorum."

"ÜLKEMİZİN GÜZEL GELECEĞİ SİZLERE EMANET"

Yeni bir döneme başlarken biliyorum ki eğitimin şekli ve araçlarından çok; muhteva ve niteliğini dikkate alarak, edindiğiniz tecrübe ve yeni becerilerle her yerde, her şartta mesleğinizin gereklerini layıkıyla yerine getireceksiniz" diyen Bakan Selçuk şunları kaydetti: "Yeter ki sağlıklı olalım, birlikte olalım. Biz, her zaman sizlerin yanında olacağız. Salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana, evlatlarımız için gece gündüz ter döken, "Ziya Öğretmenim burası bizde!" diyen siz meslektaşlarım; tek tek her biriniz bizim için çok önemlisiniz. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum."