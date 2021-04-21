Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavların iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim sürecinde önceliğin öğrenci ve velilerin sağlığı olduğunu belirtti. Peki, Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda tedbirler alınıyor. Uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber sınavlar merak konusu oldu. 8. ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitim görüyorlar.

OKULLAR AÇILIYOR MU?

8. ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflar uzaktan eğitim geçti. Sınavların iptal olduğu ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi gelirse detaylar haberde yer alacak.

"TEREDDÜT ETMEDEN DERHAL YAPARIZ"

Bakan Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı : Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs'taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime devam edileceği, 12'nci sınıflar ve mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarının cumartesi ve pazar günleri de sürdürüleceği bildirildi.

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı, ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:06:39. #1.16#

title