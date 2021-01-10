Okullar açılıyor mu? Okullar 11 Ocak'ta açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk'un ifadesi sonrası gözler yine okulların açılıp açılmayacağı sorusuna yöneldi. Peki, Okullar açılıyor mu? Okullar 11 Ocak'ta açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

Salgın sebebiyle eğitimlerine Eba TV üzerinden devam eden büyük küçük tüm öğrenciler eğitimleri konusunda oldukça endişeli ve soru işaretleriyle dolu. Peki, Okullar açılıyor mu? Okullar 11 Ocak'ta açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR 11 OCAK'TA AÇILIYOR MU?

Bakan Selçuk şu ifadelere yer verdi

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak.

Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak."

Dersler ise Eba TV üzerinden devam edecek ve ara tatilden sonra verilecek karar için gözler milli eğitim bakanında olacak.