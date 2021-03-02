Okullar açılıyor mu? Hangi okullar açılıyor? Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde ve sınıflara açılıyor 2021?

Okullar açılıyor mu? Hangi okullar açılıyor ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk, 1 Mart'ta açılaması beklenen okullar için açıklamada bulunmuştu. 1 Mart günü toplanan Kabine de yüz yüze eğitim için son dakika kararını açıkladı. Okullar ne zaman açılacak, hangi illerde açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yüz yüze eğitimin 1 Mart 2021 tarihinde başlayacağı gündeme gelmişti. İlkokullar, ortaokullar ve liselerle ilgili son dakika gelişmeleri öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapmıştı ve Kabine toplantısında kararlar görüşüldü. Kabine kararları sonrası Bakan Selçuk son dakika duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak, 2 Mart'ta okullar açılacak mı?

OKULLAR AÇILIYOR MU? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından okulların açılacağı tarih ile ilgili bir detayı paylaştı;İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı;"Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ- 2 MART



Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu açıklamayı yaptı;"Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."

KABİNE TOPLANTISI KARARI AÇIKLANDI!



Erdoğan, Kabine Toplantısından çıkan kararları bildirdi. Buna göre; okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.

OKULLAR TAM GÜN MÜ?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim kararı ardından, okulların nasıl açılacağını, hangi sınıfların yüz yüze eğitim alacağını sosyal medyadan duyurdu. Buna göre; düşük ve orta riskli illerde okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlkokullar 2 gün okullarda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alır. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda eğitim. 12. sınıflar haftada 16 - 24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır.

Yüksek ve çok yüksek illerde ise; okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verir. Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam eder. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alır. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat seyreltilmiş yüz yüze eğitim alır. Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam eder. 12. sınıflar haftada 16 - 24 saat planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alır. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam eder. Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılır.