Okullar açılıyor iyi korunun
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Okullar açılıyor iyi korunun

Okullar açılıyor iyi korunun
Hürriyet - Haberler | Magazin

Öbür gün okullar açılıyor.

Öbür gün okullar açılıyor. Birçok öğrencinin ve velinin bugünü büyük bir heyecanla beklediğini biliyorum. Ama bu heyecanın coşkusuyla unutma riskimiz olan bir şey var: Salgın! Üstelik okulların açılmasıyla kapalı alanlarda geçirilecek süre ve kişiler arası temas artacak. Buna bir de mevsim geçişlerinde bir ısınıp bir soğuyan havanın hastalıklara zemin hazırlayan etkisini ekleyin. ve riskin ne kadar artacağını değerlendirin.

Bu riski azaltmak için biliminsanlarının ve sağlık otoritelerinin önerilerini dikkate almak gerekiyor. Yaşınız uygunsa aşı olmak, gerekli yerlerde maske takmak, başkalarıyla aranızdaki mesafeye dikkat etmek ve hijyene özen göstermek elbette en önemli. Ancak bunları sadece ailelerin bilmesi yetmiyor. Her velinin çocuğuna da bu konuları iyi örneklerle anlatması gerekiyor. Çünkü birçok öğrenci arkadaşlarını özledi. Belki görünce hemen sarılmak, öpüşmek isteyecek. ya da okul çıkışı toplu aktiviteler düzenleyecekler. Tüm bu olasılıkları düşünüp çocukları, gençleri bu risklere karşı bilgilendirmek gerekiyor.

Ancak tek savaşımız koronaya karşı değil. Öğrenciler bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan farklı mikroplarla da karşılaşacak. İşte o mikroplarla savaşan bağışıklık sistemimizin gücüne güç katmak bu nedenle çok önemli. Sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku iyi çalışan bir bağışıklık sisteminin olmazsa olmazları. Vücudumuza ihtiyacı olan

D vitamini, C vitamini ve çinkoyu vermek de vücut direncimiz açısından çok önemli.

DİRENCİ ARTTIRAN BESİNLER

D vitamini özellikle somon balığı, karides gibi yağlı balıklarda ve balıkyağında vardır. Yumurta sarısı, peynir ve sütte de az miktarda D vitamini bulunur. Siyah üzüm, yeşilbiber, karnabahar, lahana, brokoli, portakal, mandalina, greyfurt, böğürtlen, üzüm suyu, şalgam ve yeşil yapraklı sebzeler ise C vitamini açısından iyi besin kaynaklarıdır.

Arpa, peynir, sığır eti, kepekli ekmek, tavuk, yumurta sarısı, balık, patates, ceviz, badem, lahana, kuzu eti ve tahıllarda da çinko vardır. Kırmızı et ve tavuk eti gibi hayvansal gıdalardaki çinko daha kolay emilir. Bunları yeseniz bile vücudunuzun daha fazla miktarda vitamin ve minerale ihtiyacı olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Tahlil yaptırıp değerlerinizi kontrol ettirerek vucudunuzun ihtiyaçlarını öğrenebilirsiniz. Eksik varsa doktorunuzun ve eczacınızın danışmanlığında vitamin ve mineral takviyelerinden yararlanmanız en doğrusu olacaktır.

BAĞIŞIKLIK ZIRHINI KUŞANIN

Doğa vücudumuzun savunma sistemini güçlendirmemiz için çok sayıda alternatif sunuyor. Bunlardan biri taze zencefilin kök gibi bir parçası olan 'rizom'u. Zencefili rendeleyip bal veya yoğurtla karıştırıp üzerine tarçın ilave edebilirsiniz.

Bir çay kaşığı toz haline getirilmiş çörekotunu bir tatlı kaşığı kestane balıyla karıştırarak sabahları aç karnına tüketin. Mevsim geçişlerinde 2 ay kullanabilirsiniz. Ancak ezilmiş çörekotu kullanmayın; ezildiğinde etkinliğini kaybediyor.

İçeriğinde 'beta glukan' olan besin takviyelerini kullanmak da oldukça faydalı. Yulaf ekmeği iyi bir beta glukan kaynağıdır ancak fazlası kilo almanıza neden olur.

Kaynak: Hürriyet

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