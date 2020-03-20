Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere okulların açılması ile birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yine sosyal medyadan 81 ilde 81 okula ilk teneffüste Afyon lokumu ikram edeceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere okulların açılması ile birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yine sosyal medyadan 81 ilde 81 okula ilk teneffüste Afyon lokumu ikram edeceklerini açıkladı.

Korona virüsünün ülke genelinde yayılmasını önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı ilk, orta dereceli okullar ve liselerde eğitime 2 hafta süre ile ara vermişti. Okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan öğrencilerin okullarında ilk ders başı yaptıkları gün 40 dakika teneffüs yapacağı açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te resmi sosyal medya hesabında 'Afyon Lokumunu Tatmadan Olmazdı' paylaşımı yaparak, okullar açıldığında 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği 81 okula lokum göndereceklerini belirtti.

Belediye olarak eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Zeybek, "Afyonkarahisar lokumu, sucuğu, mermeri ve lezzetleri ile meşhur. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Afyonkarahisarımızın lezzetlerinden lokum ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. Öğrencilerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptık. Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk gerçekten. Bizde şaşırdık. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye de yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz içinde lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA