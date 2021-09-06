Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
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Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu Yüz yüze eğitimin ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Yüz yüze eğitimin başladığı Kocaeli'de, şehir merkezlerine ulaşımın sağlandığı yollarda ve okul bölgelerinde trafik felç oldu.

Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Yüz yüze eğitimin ilk gününde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

KOCAELİ - Yüz yüze eğitimin başladığı Kocaeli'de, şehir merkezlerine ulaşımın sağlandığı yollarda ve okul bölgelerinde trafik felç oldu.

Kocaeli'de yüz yüze eğitimin başladığı ilk günde trafikte yoğunluk yaşandı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler, hem de işe giden vatandaşlar yollara döküldü. İzmit ilçesi başta olmak üzere, kent genelinde ilçe merkezlerine ulaşımın sağlandığı yollarda, D-100 Karayolu'nda ve okul bölgelerinde trafik durma noktasına geldi.

Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu
Okullar açıldı, trafikte uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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