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Okullar Açıldı, servis denetimleri başladı

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Okullar Açıldı, servis denetimleri başladı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı.

Okul servislerinin denetim kriterlerine göre gerekli kontrolleri yapan ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini amaçlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Öğrencilerin güven ve konfor içerisinde okullarına ve evlerine ulaşmalarının sağlanması adınadaire başkanlığına bağlı ekipler, okul servislerinin denetim kriterlerine göre gerekli kontrolleri yaptı. Denetimler hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Öğrencilerimizin güvenli bir yolculuk sağlayabilmesi amacıyla tüm detayları inceliyor, yasal koşullara uygun olmayan araçların şoförlerine cezai işlem uyguluyoruz. Bu anlamda servis araçlarına yönelik denetimlerimiz sürecek" dedi.

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