Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent genelindeki trafik denetimlerini sürdürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla beraber denetimlerini artıran ekipler, eş zamanlı olarak okul servisleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Güzergahtaki öğrenci servislerini tek tek durduran ekipler, sürücülerin yetki belgesini, araç uygunluklarını, araçtaki rehber personeli ve emniyet kemerlerini kontrol ediyor. Ayrıca, eksiklikleri bulunan servis şoförlerine de gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Dron destekli kırmızı ışık denetimi

Kentteki trafik güvenliğini artırmak için yoğun çaba sarf eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, dron destekli kırmızı ışık uygulaması da gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen araçlar dron ile havadan tespit edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ