Okullar açıldı mı? Güncel - Okullar ne zaman kapanacak?

Uzun bir sürenin ardından okullar yüz yüze eğitim için kapılarını açıyor. İlkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde bugün okullar açık olacak. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerdeki ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Peki, Okullar açıldı mı? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar açıldı mı?Okullar ne zaman kapanacak?2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci okullarına dönüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitimdeki belirsizlik sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili, "Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır" dedi.

OKULLAR AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

*Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.

*Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

*Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK

Düşük ve orta riskli illerde okullar;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde okullar;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı.

Salgının başlangıcında dağınıklığa yol açabilecek karar yerine önce merkezi kararların alındığına işaret eden Selçuk, "Önümüzdeki süreç, yerinde kararın artık yaygınlaşma dönemine geldi. Önce il bazında bakılacak, ilçe bazında valiler, il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle karar verecek." dedi.

İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde

Yüz yüze sınavların yapılması için ortam müsait

Liselerde yüz yüze sınavlarla ilgili bir soru üzerine Selçuk, bu konuda kararın net olduğunu ifade etti.

Çocukların geleceğe dönük yapmaları gereken ödevlerin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Eylülün ortasında okul açıldı, 1 Kasım'a kadar konu ne kadar olur? Eylül, ekim... Bu kadar konudan karne notu vermek istiyoruz. Karne notunu verirken aslında çocukları izliyoruz da... Lise öğrencilerinin yüzde 40'ı da sınava girdi, yüzde 60'ı kaldı. Onlarla ilgili yerinde karara bağlı olarak örneğin 'şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak' denildiğinde o ilde zaten sınav olmayacak, yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak. Bu yüzden biz okulların çok kontrollü olduğunu biliyoruz, okulların denetlendiğini biliyoruz. Okulum Temiz Belgesi ile her okulun risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bizim ciddi miktarda okulumuzda alınması gereken önlemler olduğunu gördük ve bunları da aldık. Bu sınavların yapılması için ortam müsait. Eğer sınav varsa, çocuklar hiç bırakmıyorlar, canlı ders sayısı artıyor ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Lise birinci sınıftaki çocuk lise ikiye gidecek, lise birde eksiği olan çocuk lise ikiyi yapamayacak, bu zincirleme devam ediyor. Çocukların en az yarısı 'lütfen sınav olsun, biz çalıştık, hazırlandık, bizim çalışmamızın karşılığı olmalı' diye ısrarla bize bir tepkide bulunuyorlar."