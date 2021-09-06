Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı
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Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı İstanbul'da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı

İSTANBUL - İstanbul'da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara döküldü. Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı
Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı
Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı
Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı
Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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