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Okullar açıldı esnafın yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Okullar açıldı esnafın yüzü güldü

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, eğitim alanının onlarca sektörü besleyen bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Yüz yüze eğitimle birlikte esnaf tam kapasiteyle çalışmanın mutluluğunu yaşıyor" dedi.

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, eğitim alanının onlarca sektörü besleyen bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Yüz yüze eğitimle birlikte esnaf tam kapasiteyle çalışmanın mutluluğunu yaşıyor" dedi.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte eğitim alanının etkilediği piyasalar hareketlendi. Başta emlak sektörü olmak üzere kırtasiyeler, kıyafet mağazaları, üniversite ve okulların bulunduğu bölgelerdeki esnafların yüzü, okulların açılmasıyla birlikte güldü. Üniversite bölgesinde bulunan esnafların, üniversiteli öğrencilerin gelmesi için gün saydığını ifade eden ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, esnafın rahat nefes almasının piyasayı rahatlatacağını dile getirdi.

"Esnafımız tam kapasite çalışmanın mutluluğunu yaşıyor"

Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafın okulların açılmasıyla biraz daha rahat nefes aldığını aktaran ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, birçok işkolunun eski günlerine dönmek için umutlandığını belirtti. Okul alışverişi nedeniyle özellikle kırtasiye ve kıyafet alanında hizmet gösteren esnafın bu süreçte yüzünün güldüğünü dile getiren Başkan Seyhan, "İki yıldır okulların yüz yüze eğitime kapalı olması nedeniyle esnafımız sıkıntılı süreçten geçmişti. Yine üniversitelerin kapalı olmasından dolayı emlak sektörü başta olmak üzere birçok esnafımız öğrencilerin gelmesini beklemekteydi. Yapılan açıklamalarla üniversitelerin de açılacak olması piyasayı hareketlendirdi. İki yıldır bekleyen kiralık evler kısa sürede tükendi. Üniversite bölgesinde bulunan esnaflar, üniversiteli öğrencilerin gelmesi için gün sayıyor. Esnafımızın rahat nefes alması piyasayı da rahatlatacaktır. Eğitim alanı onlarca sektörü besleyen bir gelir kapısı. Kırtasiyeden, markete, servisinden, emlakçısına, giyim kuşamından, yiyecek içeceğe birçok alanda hizmet veren esnafımız artık tam kapasite çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir sevindirici durumun bozulmaması için tabi ki dikkat etmemiz gerekiyor. Korona virüsün var olduğunu unutmadan tedbirlerinizi almalıyız. Yeniden artacak vakalar kapanmaya neden olacaktır. Esnafımız buna dikkat etmelidir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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