Okullar açıldı, denetimler hız kazandı

03.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:10

Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla okul servis araçlarını denetleyen ekipler, standartlara uygun olmayan araçlara cezai işlem uyguladı.

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde ikinci yarı bugün başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de, okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilerin güvenli şekilde okula gidiş gelişlerini sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayan denetimlerde, yasal koşullara uymayan araçlara cezai işlem uygulandı. Okul servislerinin denetim kriterlerine göre gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde ikinci yarının kazasız belasız, başarılarla dolu bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler