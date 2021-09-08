Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı Otobüslerde hijyen seferberliğine devam Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılmasının ardından belediye otobüslerinin sefer sayılarını artırdı.

Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı

Otobüslerde hijyen seferberliğine devam

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılmasının ardından belediye otobüslerinin sefer sayılarını artırdı. Öğrencilerin eğitim kurumlarına zamanında ve güvenli ulaşımı için çalışan Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini hassasiyetle yürütüyor.

Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasının ardından sefer sayıları artırdı. Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bu kapsamda öğrencilerin eğitim kurumlarına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşması için yoğun bir çalışma sürdürüyor. İhtiyaç olan hatlarda sefer sayılarını sıklaştırarak başta öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşların kesintisiz ulaşım hizmetinden faydalanması için çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki tüm otobüslerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini de aksatmadan devam ediyor.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri hassasiyetle devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içinde hizmet verdiği 230 otobüs vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için her gün iç-dış temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri'nde yapılan otobüs temizliği için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılıyor. Otobüsler seferlerine çıkmadan önce mutlaka temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriliyor.

Denizli Öğrenci Kart'ta son vize tarihi 1 Ekim

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize döneminin devam ettiği Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 1 Ekim 2021 olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 2 Ekim 2021 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.

Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı
Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı
Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı
Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Rasim Öztekin
Spor Cristiano Max Meyer Ozan Tufan Lionel Messi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okullar açıldı, Büyükşehir otobüs seferlerini artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:33:26. #1.15#

title