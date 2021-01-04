Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Online olarak devam okulların ne zaman açılacağı merak konusu. Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Öğrenciler ve velilerin sürekli araştırdığı yüz yüze eğitim tarihi nedir? Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Üniversiteler ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

22 Ocak tarihine kadar online eğitimin devam edeceği bildirildi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama; "Ülkemizdeki salgının seyri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri neticesinde alınmış olan karar ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim sürecini başlattık. Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır. Bir an önce yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerimize devam ediyoruz. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor."

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerde uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitim süreci üniversitelerde bahar dönemini de kapsayacak mı? Öğrencilerin gözü YÖK'ten gelecek açıklamada. Yükseöğretim Kurulu'ndan yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.