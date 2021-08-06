Okullar açılacak mı sondakika! Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor?

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden ayrıldığı ve yerine Mahmut Özer'in geldiği belirtilmişti. 10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Ziya Selçuk'un pandemi nedeniyle kapanan okulların açılmasına bir ay kala istifa etmesi sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor? Mahmut Özer yanıtladı. Okullar açılacak mı sondakika!