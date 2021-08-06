Okullar açılacak mı sondakika! Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullar açılacak mı sondakika! Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor?

Okullar açılacak mı sondakika! Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden ayrıldığı ve yerine Mahmut Özer'in geldiği belirtilmişti. 10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Ziya Selçuk'un pandemi nedeniyle kapanan okulların açılmasına bir ay kala istifa etmesi sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor? Mahmut Özer yanıtladı. Okullar açılacak mı sondakika!

Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, Okullar açılacak mı sondakika! araştırması hakkında yapılan açıklamalar.

OKULLAR AÇILACAK MI? SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer, ilk açıklamasında ''Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok.''' ifadelerine yer verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Okullar açılacak mı sondakika! Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:49:17. #1.15#

title