Okullar açılacak mı sondakika! Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor?
6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevinden ayrıldığı ve yerine Mahmut Özer'in geldiği belirtilmişti. 10 Temmuz 2018'den beri Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdüren Ziya Selçuk'un pandemi nedeniyle kapanan okulların açılmasına bir ay kala istifa etmesi sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor? Mahmut Özer yanıtladı. Okullar açılacak mı sondakika!
Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, Okullar açılacak mı sondakika! araştırması hakkında yapılan açıklamalar.
OKULLAR AÇILACAK MI? SON DAKİKA
Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer, ilk açıklamasında ''Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok.''' ifadelerine yer verdi.