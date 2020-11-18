Okullar açılacak mı? Online eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim bitecek mi?

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Gelişme sonrası Online eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim bitecek mi? Okullar açılacak mı merak edildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Peki, Okullar açılacak mı? Online eğitim ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim bitecek mi?

OKULLAR AÇILACAK MI, ONLİNE EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Erdoğan, ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürüleceğini ifade etti.

KORONAVİRÜS TEDDİRLERİ LİSTESİ

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.