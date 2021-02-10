Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

10.02.2021 13:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:57
Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs neniyle devam eden online eğitim ne zaman bitecek? Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili neler dedi? Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim nasıl olacak sorularıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Buna göre, 15 Şubat itibarıyla, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitim başlayacak. 1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler söyledi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 13:57:30. #1.15#
title