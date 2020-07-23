Okullar açılacak mı ? Bir açıklama da Bakan Varank'tan
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Okullar açılacak mı ? Bir açıklama da Bakan Varank'tan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Okullarımızda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için başlattığımız çalışmalar tamamlandı.

Okullar açılacak mı ? Bir açıklama da Bakan Varank'tan
23.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:26

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Okullarımızda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız. Enstitümüzün saha tecrübesini Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik. Protokol, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 'güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik' ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün 59. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. TSE'nin okullar ve eğitim kurumları için hazırladığı Covid-19 hijyen kılavuzuna ilişkin bilgiler veren Varank, Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzalanacak protokolün duyurusunu yaptı. Bakan Varank, "Şimdilerdeyse yeni bir adım atmanın heyecanı içindeyiz. Dün gece Milli Eğitim Bakanımız açıkladı. Okullarımızda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız. Enstitümüzün saha tecrübesini Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterlerle bir araya getirdik. Nihai çıktığımız 'Eğitim Kurumları İçin Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' oldu. Pazartesi günü imzalayacağımız protokol, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 'güvenilir, kontrollü, sürdürülebilir ve hijyenik" ortamda gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihtiyaçları, teknolojik ilerleme ve kabiliyetlerimizi artırmak için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) rekabet gücünü arttırmak, ticareti kolaylaştırmak, standartların belirlenmesinde ve diğer uygunluk hizmetlerinde yönlendirici olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Varank, "Sanayicilere verdiğimiz 50 bini aşkın belgeyle kaliteli ve güvenli üretimi teminat altına alıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz hizmetlere ek olarak uluslararası anlaşmalarla ihracatçımızın işini kolaylaştırıyoruz. Verdiğimiz belgelerle ihracatta üreticimizin önünü açıyoruz. Bu belgeler TÜRKAK akreditasyonlarıyla dünyada da kabul görüyor. Yapılan ihracatın gümrüklerde zaman kaybetmeden hedef pazarlara ulaşımını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde TSE ile ülkemizi standartları belirleyen ülkelerden biri haline getireceğiz. Bu kapsamda sanayicimizin yer aldığı komiteler kurarak, teknoloji standartları ağırlıklı olmak üzere uluslararası standardizasyon süreçlerine daha aktif katılım sağlayacağız. TSE'nin temel fonksiyonlarından bir diğeri de uygunluk değerlendirme hizmetleridir. Bu alanda yapılan çalışmalar; belgelendirme, muayene-gözetim, test ve deney faaliyetlerini kapsıyor" ifadelerini kullandı.

"BUNU KİMSE BİLMİYOR AMA 2014 YILINDAN BERİ BEYAZ ŞAPKALI HACKER-SIZMA TESTİ UZMANI BELGESİ VERİYORUZ"

TSE'nin her yıl yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistem belgesi ve 30 bin Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin denetimini yaptığını ifade eden Varank, "Eğitim programlarıyla yaklaşık 30 bin kişinin teknik yetkinliğini belgeliyor. 100 binin üzerinde gözetim-muayene işlemi yürütüyor, 85 bini aşkın deney-kalibrasyon raporu ile ulaşım-lojistik alanında 300 binin üzerinde belge düzenliyor. Bunun yanında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) faaliyetlerine de aktif katkı sağlıyoruz. TSE, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından SMIIC standartlarına göre ilk akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşu oldu. Bu durum hem Helal Akreditasyon Kurumu'nun İslam ülkelerinde vereceği hizmetler açısından hem de akredite olan Enstitümüzün etkinliği açısından son derece önemli. Böylece Helal Akreditasyon Kurumu'nun muadilleriyle yapacağı karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla firmaların farklı kuruluşlardan belge alma zaruriyeti ortadan kalkacak. Bunu kimse bilmiyor ama 2014 yılından beri Beyaz Şapkalı Hacker-Sızma Testi Uzmanı Belgesi veriyoruz. Bugüne kadar bu alanda 788 kişiye sertifika verdik. Ülkemizin yüksek teknolojili ürün ihtiyaçları, teknolojik ilerleme ve kabiliyetlerimizi artırmak için önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ADINA YAPTIĞIMIZ COVİD-19 GÜVENLİ TURİZM BELGESİ ÇALIŞMALARIMIZ DA DEVAM ETMEKTEDİR"

Sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun Bilim Kurulu ile istişareyle uluslararası standart ve uygulamalar çerçevesinde hazırlandığını bildiren TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise, "Firmalara, yalnızca salgınla mücadele ederken değil, salgın sonrasında da güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim standartlarına uygun üretim yapabilmesi için bir rehber görevi görecek bu kılavuz doğrultusunda iki yeni belgelendirmeyi başlattık. Belgelendirme şemaları TSE'ye ait Covid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet belgelerine kuruluşlarımız yoğun bir ilgi gösterdiler. Bunun yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yaptığımız Covid-19 Güvenli Turizm Belgesi çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.

"PROTOKOL SONRASINDA OKULLARA YÖNELİK BELGELENDİRME FAALİYETLERİMİZ DE BAŞLAYACAKTIR"

Sektörden gelen talep üzerine alışveriş merkezlerine münhasır belgelendirme modeli geliştirildiğini ifade eden Şahin, "Okullar ve eğitim kurumlarına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hazırladığımız kılavuz tamamlanmış durumdadır. Protokol sonrasında okullara yönelik belgelendirme faaliyetlerimiz de başlayacaktır" diye konuştu.

TSE Başkanı Adem Şahin, Bakan Varank'a Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni takdim etti.

(Hülya Keklik - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İHA

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