Okullar açılacak mı 2020-2021? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB Bakanı Ziya Selçuk, daha önce okulların açılacağı tarihi vermişti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim şeklinde EBA TV üzerinden eğitimler sürüyordu. Peki, 2020-2021 eğitim yılında okullar açılacak mı? Ziya Selçuk açıklaması haberimizde.

Okullar açılacak mı sorusu araştırılıyor. MEB'in 2020-2021 eğitim öğetim yılı takvimine göre okulların 31 Ağustos'ta açılması planlanıyordu. diğer yandan Özel okulların ise 15-16 Ağustos günlerinde derse başlamaları planlanmıştı. Riskin henüz geçmediğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu önerisiyle okulların açılacağı tarih belli olacak.

OKULLAR AÇILACAK MI?

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre okulların birinci döneminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlaması planlanmıştı. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri uygun görülmüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını riskinin halen devam ettiğini sık sık dile getiren Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu önerilerileriyle okulların açılacağı tarihin netleşeceğini bildirdi. 12 Ağutso günü gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı sonrası nihai kararın verilmesi bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM OLABİLİR Mİ?

Okulların açılmasını planladıklarını ancak her türlü senaryoya da hazır olduklarını daha önce belirten Bakan Selçuk, öğrencilerin sağlığı göz önünde bulundurularak uzaktan eğitimin de değerlendirilebileceğini dile getirmişti. Uzaktan eğitime devam edilip edilmeyeceği Bilim Kurulu toplantısı sonrası netlik kazanması bekleniyor.

MEB 2020-2021 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli eğitim Bakanlığı'nın planladığı 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimi şöyleydi:

1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir.

3- Bu kapsamda;

a) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin "Eğitim Programı", 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecektir.

b) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan "Eğitim Programı" ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacaktır. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu eğitimler, Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) içeriklerle de desteklenecektir.

c) Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi amacıyla; Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecektir.

ç) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik olarak uygulanacak Eğitim Programı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri yeni eğitim kurumu ve sınıflarında yapılacaktır.

4- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-04Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

5- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

6- Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

7- Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecektir.

8- Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir

9- İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.

10- İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.

11- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

12- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.