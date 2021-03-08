Okullar 5 gün mü olacak 2021? Okullar haftada kaç gün?

Normalleşme ile Ortaokullar, liseler, 9. ve 12. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? Okullar 5 gün mü olacak 2021? Okullar haftada kaç gün? Özel eğitim sınıfı haftada kaç gün okula gidecek?

OKULLAR 5 GÜN MÜ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar ile ilgili şunları söyledi;bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.

ORTAOKUL, LİSE 9. VE 12. SINIFLAR HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.

ÖZEL EĞİTİM SINIFI HAFTADA KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitim sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak şekilde haftada 5 gün ve günde 6 ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.