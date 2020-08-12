Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB'den son dakika açıklaması!
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Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB'den son dakika açıklaması!

Okullar 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde açılacak mı, uzaktan eğitim devam mı edecek? Öğrenci ve velilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberde. MEB Bakanı Ziya Selçuk'un, son değerlendirmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu önerileri sonrasında açıklaması bekleniyor. Okullar ertelenebilir mi?

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB'den son dakika açıklaması!
12.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:29

MEB, koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına ilişkin geliştirdiği 4 aşamalı senaryoyu da daha önce açıklamıştı. Selçuk, yeni eğitim ve öğretim döneminde okulları öğrenciler için hazır hale getirdiklerini söylemişti. MEB çalışma takviminde yer alan bilgiye göre 31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar ertelendi mi?

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA AÇILACAK MI?

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimine göre okulların birinci döneminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlaması planlanmıştı. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri uygun görülmüştü.

Pandemide hala risklerin devam ettiği göz önünde bulundurularak okulların açılacağı tarih 12 Ağustos günü yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrası netleşecek.

Konuyla alakalı olarak MEB, Twitter hesabından açıklama yaparak: ''2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.

Yarınki (12 Ağustos) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

MEB OKUL AÇILIŞI SENARYOSU

1. Okulların öncelikle tüm çocuklar için sosyal mesafe korunarak ortak kullanım alanları ve dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrenci için açılması planlanılsa da yetki illerde valilerde olacak. İstemeyen ve şartların kötü seyrettiği illerde okullar açılmayabilecek.

2. Bilim Kurulu'nun pandeminin seyrine göre alacağı kararla, tüm çocuklar için açılma şansı kalmazsa açılan illerde de okullarda yarı zamanlı eğitim verilebilecek.

3. Okullar salgının ağır seyrettiği bazı şehirlerde açılmaz iken salgın sürecini daha hafif atlatan şehirlerde, il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte açılabilir. Okulların açılmayacağı şehirlerde de telafi eğitimleri yapılacak.

4. Eylül ve ekimde olası ikinci dalga salgına karşı 2020-2021 eğitim/öğretim yılında kısmi veya tamamen uzaktan eğitime geçişle ilgili teknolojik altyapı çalışmaları tamamlandı. Yüzde 40 yakından/yüzde 60 uzaktan eğitim formülü üzerinde durulduğu öğrenildi.

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