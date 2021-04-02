Okullar 2 Temmuz'a kadar açık mı?

Okullar 2 temmuza kadar açık mı? Yeni açıklanan risk haritasına göre kırmızı olan illerde okullar kapanacak mı? Kırmızı illerde okullar kapalı mı olacak? sorularının cevapları merak edildi. Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda geçerli olacak? Kırmızı olan illerde okullar açılıyor mu? Ramazan ayında okullar kapalı mı olacak?

Okullar kapanacak mı sorusu 29 Mart kabine toplantısı sonrası tekrar gündeme geldi. Okullar ne zaman kapanacak mı ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. Peki, Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanıyor mu? Kırmızı illerde okullar kapanacak mı? Peki, Okullar 2 temmuza kadar açık mı?

OKULLAR 2 TEMMUZ'A KADAR AÇIK MI?

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.

Karneleri 2 Temmuz'da vereceğiz. Karnenin önce ya da sonra verilmesi sorun değil. Duruma göre nasıl ihtiyaç doğarsa ona göre hareket ederiz.

Bugün Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm. İlk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var."

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

HANGİ İL HANGİ RENK OLDU?



Mavi renk olan iller : Şırnak

Sarı renk olan iller : Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak

Turuncu renk olan iller : Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir

Kırmızı renk olan iller : Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

KABİNE TOPLANTISI ARDINDAN AÇIKLANAN YENİ KARARLAR NELERDİR?

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun &80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.