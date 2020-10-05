Okullar 12 Ekim Pazartesi günü mü açılacak? Hangi sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak?

Son dakika: Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre okullar 12 Ekim'de açılacak. Peki hangi sınıflar 12 Ekim'de okula gidecekler? Maske takmak zorunlu olacak mı? Sosyal mesafeye uyulacak mı?

Bugün yapılan kabine toplantısındaki açıklamalara göre 1. 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaktır. Peki ilk aşamada okullar hangi gün açılacak? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi sosyal medya hesabından açıkladı. Tüm ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okulları 12 Ekim Pazartesi günü açılıyor.

Yani 12 Ekim Pazartesi 2020 tarihinde aşağıdaki sınıflar okula başlayacaktır:

- 1. sınıflar

- 2. sınıflar

- 3. sınıflar

- 4. sınıflar

- 8. sınıflar

- 12. sınıflar

- Köy okulları ve özel gereksinimli çocukların okulları

Tüm bu okullar 12 Ekim Pazartesi günü açılacaktır.

BAKAN SELÇUK YARIN TÜM DETAYLARI AÇIKLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşmak üzere bir basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı.