Okullar 11 Ocak'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi ve online eğitime geçildi. Okullar 11 Ocak'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde ara verildi. Eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etme kararı alındı.

OKULLAR 11 OCAK'TA MI AÇILACAK?

(MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılmasına karar verdi. Yüz yüze eğitim kararının sadece Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerindeki kursları kapsadığı ifade edildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs kapsamlarında 22 Ocak tarihine kadar online eğitimin devam edeceği bildirildi. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama; "Ülkemizdeki salgının seyri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri neticesinde alınmış olan karar ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim sürecini başlattık. Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır. Bir an önce yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerimize devam ediyoruz. Kanallardaki tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor."