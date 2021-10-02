Okuldan sonra yüzmeye - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okuldan sonra yüzmeye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Okuldan sonra yüzmeye

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesine öğrenciler okullarından çıktıktan sonra giderek yüzme eğitimi almaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesine öğrenciler okullarından çıktıktan sonra giderek yüzme eğitimi almaya devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yüzme bilmeyen kalmasın projesi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında yaz boyunca bir çok kişiye öğretilen yüzme, okulların açılmasının ardından yavaşlaması beklense de proje tüm hızı ile devam ediyor. Yüzme kurslarına katılan öğrenciler okullarının ardından yüzme havuzuna gelerek antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. - DÜZCE

Okuldan sonra yüzmeye

Okuldan sonra yüzmeye

Okuldan sonra yüzmeye

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Rüya Tabirleri Kubilay Aka Özge Özder
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Özge Özder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okuldan sonra yüzmeye - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:12:42. #1.12#