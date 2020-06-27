Okuldan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne uzanan YKS maratonu
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Okuldan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne uzanan YKS maratonu

YKS'ye girmek için nüfus cüzdanlarını değiştirmeyi son ana bırakan öğrenciler ve velileri, okul ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü arasında mekik dokudu.

Okuldan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne uzanan YKS maratonu
27.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:46

YKS'ye girmek için nüfus cüzdanlarını değiştirmeyi son ana bırakan öğrenciler ve velileri, okul ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü arasında mekik dokudu.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler kimliklerini daha önceden yenilemediği için kimlik yenileme telaşına düştü. Kimliklerini yenilemeyen öğrenciler sınav önceki okuldan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne koştu. Öğrencilerden bazıları beraberinde fotoğraf getirmedikleri için kimlik çıkartamazken, kimileri ise geç kaldıkları için koşuşturmaları boşa çıktı.

Adıyaman il merkezinde 12 öğrenci sınava dakikalar kala kimlik belgesi alarak sınava yetişirken, 8 kişinin ise fotoğrafı olmaması ve geç gelmesi nedeniyle kimlik belgesi çıkartamadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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