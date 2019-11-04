Okuldan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

04.11.2019 13:46

İzmir'in Buca ilçesinde aynı gece 2 okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Mahallesi'nde bulunan Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi ve Ufuk Ortaokulunu sabah saatlerinde açan görevliler, okulun pencerelerini kırılmış halde buldu.

Olay yerine çağrılan polis, güvenlik kamerası kayıtlarında, camı kıran ve okula giren kişinin E.K. (20) olduğunu tespit etti.

Madde bağımlısı olduğu belirtilen genç, gözaltına alındı.

Polis, E.K'nin okuldan aldığı malzemeleri ve paraları koyduğu çantasını da Dirayet Süren İlkokulu bahçesinde buldu.

Şüphelinin işlemlerinin Emniyet'te sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA