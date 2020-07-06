Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 1 haftada 2 kere girdiği okul binasından hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İ.K. (17), tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 1 haftada 2 kere girdiği okul binasından hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İ.K. (17), tutuklandı.

Hırsızlık olayları, 25 ve 28 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlık Dere Mevkii'ndeki Şehit Er Akın Buluş İlkokulu'nda meydana geldi. Her iki hırsızlık olayında okuldaki tuvaletlerde musluk bataryaları, floresan aydınlatmaları ile Atatürk büstünün çevresindeki spot lambaları çalındı. Ayrıca okuldaki dolaplar ile güvenlik kameralarına da zarar verildi. İhbar üzerine inceleme başlatan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okuldan hırsızlık yaparak, binadaki eşyalara zarar veren şüphelinin İ.K. olduğunu belirledi. İ.K. okulla aynı bölgede olan 700 Evler Konutları'ndaki evinde yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA