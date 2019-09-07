07.09.2019 10:17

Okuldan hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı...Hırsızlar kamerada

Adana'da bir okuldan klima kablosu çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da bir okuldan klima kablosu çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri, okula geldiklerinde klima kablolarının çalındığını fark etti. Bunun üzerine hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Okula gelen hırsızlık dedektifleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek olayı iki zanlının gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası detaylı incelendiğinde zanlıların Uğur B. ve Ali Ü. olduğu tespit edildi. Polis, isimleri belirledikten sonra zanlıların adreslerini de saptayarak yaptığı baskınla yakaladı. İki zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Uğur B ve Ali Ü. tutuklandı. Zanlıların okula gelmeleri ve kabloları çaldıktan sonra kaçma anları saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA