Okuldan Hırsızlık Kamerada

GAZİANTEP'te, ilkokula pencereden giren İ.S. ile M.S., 6 monitör, 10 güvenlik kamerası ve mikroskop çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasınca kaydedilirken, İ.S. ve M.S. ile malzemeleri sattıkları kişi gözaltına alındı.

Olay, 12 Temmuz günü, merkez Şahinbey ilçesindeki ilköğretim okulunda meydana geldi. Okulun açık penceresinden içeri giren 2 kişi, 6 bilgisayar monitörü, 10 güvenlik kamerası ve mikroskop çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızların İ.S. ve M.S. olduğunu belirledi. Ekipler, 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan 2 kişiyi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İ.S. ve M.S.'nin ifadesi üzerine malzemeleri satın alan M.T. de gözaltına alındı. 3 kişi, emniyete götürülürken, el koyulan malzemeler ise okul idaresine teslim edildi.

Okuldaki hırsızlık olayı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişiden birinin, arkadaşının yardımıyla tırmandığı açık pencereden içeri girip, malzemeleri dışarı çıkararak, götürdüğü görülüyor.

- Gaziantep