Okuldan hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir anaokulundaki hırsızlık, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Nene Hatun Anaokulu'nda 10 Haziran'da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Okula ait televizyonu çalan şüphelinin İ.H.Z. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Zanlının 7 Mayıs 2019'da Nizip Engelsiz Yaşama Merkezi'ndeki hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

İ.H.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzünü bezle gizlemeye çalışarak okula giren şüphelinin sınıftaki televizyonu alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA