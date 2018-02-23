Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
12 yaşındaki Ukraynalı kız, okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kızın cesedini, onu aramak için sokağa çıkan anne-babası buldu.
Ukranya'nın Donetsk şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Liza Kanareikina, okula evden geldiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler, parçaladıkları kızın vücudunu kısmen yedi.
PARÇALANMIŞ CESEDİ AİLESİ BULDU
Anne ve babası, eve gelmeyince kızlarını aramaya başladı. Okul yolunda bulunan ağaçlık bir alanda karın üstünde kan gören anne ve baba, bir kaç metre ötede kızlarının parçalanmış cesedini buldu. Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, karınlarında ne olduğunu kontrol etmek için çok sayıda köpeği silah ile öldürdü.
Kızın saldırıya uğradığı bölgede insanlar başıboş köpeklerden şikayetçi olurken, bir yetkili ise bunun ülkede devam eden savaştan kaynaklandığını söyledi.
YORUMLAR (139)
-
iyi uykular.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Malesef Türkiye de insan sevgi yok hayvan sevgisi var yazıklar olsunCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
Kemikleri çop kutusuna atmamak lazım çünkü diğer atıkların altında kalabilir ve sokak kedi köpeği bulamıyabilir kemikleri çöp tenekesinin dibine dökmek lazımCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Ülkemizde de kedi köpek çok fazla ve çoğu aç buna üzülüyorum .eğer çaresi varsa hadım değilde kısırlaştırma yapsalar yetkililer.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
Kıza üzüldüm tabiki ama sokak hayvanları aç kalmasa hiç bişey yapmazlar, hiç bi köpek durup dururken saldırmaz, heleki şu zamanda insanlarda vicdan kalmamış zaten, hayvanlar bin kat daha iyiler ve vefalilar, siz hiç insanlara tecavüz eden köpek gördünüzmu, ama insana tecavüz eden de öldüren de yöne bi insan...Biz orman beslenmelerine gidiyoruz, 100 tane belki de daha fazla köpeğin içinde kaldık ama hiç biri de saldirmadi, neden acabaCevap Yaz 4 36 Yayından Kaldır